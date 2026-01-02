Gaziantep'te kaçak krom madeni çıkaran 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te kaçak krom madeni çıkaran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak maden arama ve çıkarma olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Nurdağı ilçesinde kaçak krom madeni ocağı açıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada 1 jeneratör, 1 su dalgıç pompası, 1 görüntü izleme cihazı ve 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.B. ve İ.E.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.