Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye ve Nizip ilçelerinde kaçakçılığa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Araçlarda yapılan aramalarda, 23 bin boş makaron, 3 bin 600 dolu makaron ve 13 bin 53 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.