Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde başlatılan çalışmalarda, B.Ö. ve M.Y'nin gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlendi.
Şüphelilerin iş yerlerinde düzenlenen operasyonda, 50 gümrük kaçağı akıllı telefon, 95 tıraş makinesi, 85 akıllı saat, 650 elektronik aksesuar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.