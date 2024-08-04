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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 16:08
  • Giriş: 04.08.2024 16:08
  • Güncelleme: 04.08.2024 16:09
Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde başlatılan çalışmalarda, B.Ö. ve M.Y'nin gümrük kaçağı elektronik ürün sattığı belirlendi.

Şüphelilerin iş yerlerinde düzenlenen operasyonda, 50 gümrük kaçağı akıllı telefon, 95 tıraş makinesi, 85 akıllı saat, 650 elektronik aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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