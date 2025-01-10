Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depo ve ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 15 bin litre akaryakıt ve 4 bin 320 paket sigara ile 15 fiber tank ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.