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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.03.2024 17:31
  • Giriş: 24.03.2024 17:31
  • Güncelleme: 24.03.2024 17:31
Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 şüpheliye ait iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 223 gümrük kaçağı cep telefonu, 134 elektronik aksesuar, 8 kol saati ve 7 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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