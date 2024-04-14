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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2024 16:39
  • Giriş: 14.04.2024 16:39
  • Güncelleme: 14.04.2024 16:39
Kaynak: AA
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığını tespit ettiği 8 şüpheliye ait 3 iş yeri ve 3 araçta arama yaptı.

Aramalarda 26 bin 990 paket gümrük kaçağı sigara ve 7 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Yakalanan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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