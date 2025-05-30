Gaziantep'te kadın cinayeti: Haber alınamayan genç kadının cansız bedeni bulundu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Asiye Baytap (25) isimli kadın, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedenini buldu.

İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuğu olduğu belirtilen Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.