Gaziantep'te kamyonet, hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. E.C.Z.'nin (24) kullandığı 02 FY 919 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen M.Ç.'nin (37) kullandığı 42 Y 0908 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, kamyonet şarampole düştü. Kazada sürücüler ile birlikte M.A.A. (27) ve A.D. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

