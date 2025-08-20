Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 20.08.2025 15:06
  • Giriş: 20.08.2025 15:06
  • Güncelleme: 20.08.2025 15:06
Kaynak: AA
Gaziantep'te kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tekstilkent Mahallesi 47021. sokakta, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ADH 569 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı esnada Emine Berut'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emine Berut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol