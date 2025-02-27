Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 kardeş hayatını kaybetti
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan bir evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif, Yusuf ve Fatih Güneş isimli 3 kardeş öldü.
Kaynak: AA
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.