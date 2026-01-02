Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: Aynı aileden 7 kişi etkilendi

Gaziantep Şahinbey’de aynı aileden 7 kişi karbonmonoksitten zehirlendi. Baygın bulunan aile üyeleri ambulanslarla hastanelerde tedavi altına alındı.

Yurt
  • 02.01.2026 18:25
  • Giriş: 02.01.2026 18:25
  • Güncelleme: 02.01.2026 18:31
Kaynak: AA
Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: Aynı aileden 7 kişi etkilendi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen aileden 7 kişi tedavi altına alındı.

Vatan Mahallesi'nde yaşayan aile üyelerinden haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri evde 7 kişiyi baygın buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilenen M.U, A.U, İ.U, M.U, S.U, Z.U. ve Y.U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol