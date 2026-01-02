Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: Aynı aileden 7 kişi etkilendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen aileden 7 kişi tedavi altına alındı.

Vatan Mahallesi'nde yaşayan aile üyelerinden haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri evde 7 kişiyi baygın buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilenen M.U, A.U, İ.U, M.U, S.U, Z.U. ve Y.U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.