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Gaziantep'te kayınbiraderini öldüren şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2024 10:42
  • Giriş: 16.11.2024 10:42
  • Güncelleme: 16.11.2024 10:42
Kaynak: AA
Gaziantep'te kayınbiraderini öldüren şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kayınbiraderini silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim A. ile eniştesi Mustafa B. arasında Karşıyaka Mahallesi'nde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B, yanında bulunan silahla kayınbiraderi İbrahim A'yı yaraladı.

Mustafa B'nin kendi aracıyla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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