Gaziantep'te kayıp otizmli çocuğu arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde sürüyor.

Murat ve Aynur Özdemir çiftinin, 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli oğulları Onur Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Fırat Nehri'ne çok yakın bir bölgede bulunan fıstık bahçesinde kaybolan Onur Özdemir için sarp kayalıklar ve dağlık alandan oluşan arazide tarama yapılıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Özdemir'in ailesini ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarının teknolojik aletlerle sürdüğünü anlattı.

AFAD'ın koordinasyonunda, jandarma, emniyet müdürlüğü ekipleri, sivil toplum örgütlerinden gönüllülerin katılımıyla arama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Çeber, "Civar illerden su, mağara gibi konularda profesyonelleşmiş 500 arkadaşımız arama faaliyetlerini profesyonel olarak yürütüyor. Köylerden katılan kişilerle beraber toplam günlük 1000 civarında bir arama ekibimiz var. Bunları teknik cihazlarla da destekliyoruz. Bir tane İHA'mız sürekli havada. Yani gece görüş özellikleri de var o İHA'larımızın. Üç gündür sürekli süresi dolan yedeğiyle değişerek havada. İHA'nın dışında 8 dronumuz var. Bunların 4'ünün de gece görüş kabiliyeti var." ifadelerini kullandı.

- Hassas burunlu 6 köpek de aramalara katılıyor

Vali Çeber, arama çalışmalarına 6 hassas burunlu köpeğin de katıldığını belirtti.

Çalışmaları anlık olarak takip ettiklerine işaret eden Çeber, şunları söyledi:

"Sadece ben ve ekiplerimiz değil, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da olayı bizzat anlık olarak takip ediyor. Bugüne kadar bulduğumuz somut bir emare yok. Bu civarda yaşayan insanların verdiği bilgileri değerlendiriyoruz. Ayrıca haritalar üzerinde sektörler oluşturarak, iki unsuru yan yana getirerek arama tarama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sabah 07.00 sularında ekiplerimiz yoğun aramalara başlıyor ve akşam hava kararına kadar bunu sürdürüyor. Gece de gece arama kabiliyeti olan cihazlar ve ekiplerle bunu sürdürüyoruz."