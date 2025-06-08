Gaziantep'te kayıp otizmli çocuğun cesedi 15 gün sonra bulundu

Gaziantep'te kayıp otizmli çocuğun cesedi 15 gün sonra bulundu.

10 yaşındaki otizmli Onur Özdemir, 24 Mayıs'ta Kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kayboldu.

Fırat Nehri'ne çok yakın bir bölgede bulunan fıstık bahçesinde kaybolan Onur Özdemir için sarp kayalıklar ve dağlık alandan oluşan arazide tarama yapıldı.

Arama çalışmalarının 15. gününde Özdemir'in cansız bedeni Fırat Nehri’nde bulundu.

Cesedin sudan çıkarılması ve tam kimlik teşhisi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.