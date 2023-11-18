Gaziantep'te kaza yapan tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı.

Nihat Kılıç'ın kullandığı 21 ACA 905 plakalı çekici ve buna bağlı 49 AV 584 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Çakmak Mahallesi civarında Osmaniye istikametine giderken henüz bilinmeyen nedenle refüje çıktı.

Çekici kısmı otoyolda kalan araca aynı yönde seyreden Numan Ünün'ün kullandığı otomobil çarptı.

Kazada, Numan Ünün hayatını kaybetti, aynı araçtaki Sevim, Harun Efen ve Hamza Mert Ünün yaralandı.