Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor’u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Deian Sorescu’nun golüyle öne geçerken, Konyaspor bu gole 88. dakikada Blaz Kramer ile karşılık verdi.

Bu sonuçla Gaziantep FK’nın ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, Konyaspor da 9 maçtır kazanamama serisini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK 25, Konyaspor ise 19 puana yükseldi.

Konyaspor’da Jin-Ho Ho, gördüğü kartla cezalı duruma düşerek gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak; Konyaspor ise Beşiktaş’a konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu’nun ortasına Bayo’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

19.dakikada Bayo’nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Denis Draguş’un şutu dışarı çıktı. 34. dakikada Maxim’in pasında Yusuf Kabadayı’nın ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.

45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Draguş’un pasında Sorescu’nun yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ogün Özçiçek'in pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

74. dakikada sol kanattan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi'nin ortasına penaltı noktası üzerinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen çizgiden çıkardı.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

77. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içerisine ortasında Kramer'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

89. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası içine pasında topu önünde bulan Kramer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1