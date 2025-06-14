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Gaziantep'te köprüden düşen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.06.2025 16:33
  • Giriş: 14.06.2025 16:33
  • Güncelleme: 14.06.2025 16:33
Kaynak: AA
Gaziantep'te köprüden düşen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari aracın köprüden düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

M.A. (63) idaresindeki 27 PY 878 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İncegedik Mahallesi mevkisindeki köprüden yaklaşık 3 metre aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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