Gaziantep'te 'kuduz hayvan nakli' iddiası: "Kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemler"

Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.

Güncel 10.06.2024 09:05 Giriş: 10.06.2024 09:05

Güncelleme: 10.06.2024 09:12 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA