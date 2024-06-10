Gaziantep'te 'kuduz hayvan nakli' iddiası: "Kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemler"
Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.
Gaziantep Valiliği, kente Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bazı sosyal medya hesapları tarafından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddialara yer verildi.
Gaziantep Valiliği, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı. İdiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şunlara yer verildi:
"Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir."