Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Gaziantep'te midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Mümtaz K. idaresindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Merkez Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi 27090 Nolu Cadde'de Gökhan K. yönetimindeki 27 AUP 895 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Gökhan K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.