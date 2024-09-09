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Gaziantep'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 09.09.2024 17:46
  • Giriş: 09.09.2024 17:46
  • Güncelleme: 09.09.2024 17:46
Kaynak: AA
Gaziantep'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

B.Y idaresindeki hafif ticari araç, Otogar Kavşağı'nda D.Ç. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.K. ve U.E.Y. yaralandı.

Yaralılardan B.Y. ve aynı araçtaki A.K. sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.Y. ile A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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