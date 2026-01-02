Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Buzlanma riski nedeniyle Antep'te motokuryelerin bugün trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmalarını tavsiye etti.
Gaziantep'te olumsuz hava şartları nedeniyle motokuryelerin bugün trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.
Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."