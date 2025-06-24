Gaziantep'te motosiklet devrildi: 2 ölü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ferhat Kelebek (22) ile yanındaki Bilal Dönmez (18), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Ferhat Kelebek’in kontrolünü yitirdiği 27 BAP 137 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada sürücü Kelebek ile yanındaki Bilal Dönmez yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat Kelebek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Dönmez, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dönmez de kurtarılamadı. Kelebek ile Dönmez'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

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