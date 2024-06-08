Gaziantep'te motosikletin çarptığı belediye işçisi öldü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde sulama işinde çalışan Kalender Karayılan isimli işçi, dün akşam saatlerinde, Beylerbeyi Mahallesi’nde su tankerinin musluğunu kapatmak istediği sırada yoldan geçen motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
Gaziantep'te sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan (45), refüjde ağaçları sularken motosikletin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan, su tankerinin vanasını kapatmak için yola indi.
Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve su tankeri arasında sıkışan işçi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından yaralı, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İşçi Kalender Karayılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karayılan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.