Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)-GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Gök (74) hayatını kaybetti, arkasında oturan A.G. (80) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Y.'nin kullandığı 46 BY 238 plakalı otomobil ile Cemal Gök'ün kullandığı 27 SP 014 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Gök ile arkasında oturan A.G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cemal Gök, kurtarılamadı. A.G.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü Ş.Y. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI