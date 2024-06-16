Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 can kaybı
Gaziantep-Kilis kara yolu Zeytinli Mahallesi'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep-Kilis kara yolu Zeytinli Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 79 EJ 33 plakalı otomobil ile Muzaffer Doğan idaresindeki 27 SY 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Muzaffer Doğan ile aynı araçta bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.