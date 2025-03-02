Gaziantep'te otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü Mehmet Şahin (50) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Bahçe karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mehmet Şahin yönetimindeki 27 SP 189 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen H.Ö. yönetimindeki 34 LZ 3417 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği sepetli motosiklet sürücüsü Mehmet Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü H.Ö ise Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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