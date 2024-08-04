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Gaziantep'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2024 14:10
  • Giriş: 04.08.2024 14:10
  • Güncelleme: 04.08.2024 14:10
Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ahmet G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet B. (65) yönetimindeki traktör Karkamış yolu Yakacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından otomobildekilere yardım için traktörden inen Mehmet B'ye ise plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalede Mehmet B. ile Ahmet G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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