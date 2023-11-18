Gaziantep'te, otomobil TIR’ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza yapan TIR’ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü Numan Ünün hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen Nihat Kılıç yönetimindeki 21 ACA 905 plakalı TIR, yağışlı hava nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Numan Ünün yönetimindeki 01 ASF 164 plakalı otomobil, TIR’ın dorsesine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin otomobilde çıkarttıkları yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün'ün tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.