Gaziantep'te otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü E.C.Ö. (18) ile arkada oturan arkadaşı A.K.(17), yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beyler Mahallesi'nde meydana geldi. E.C.Ö. yönetimindeki 79 ABB 113 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AYV 146 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan sürücü E.C.Ö ile yanındaki A.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.