Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde sokakta yürüyen 56 yaşındaki Fatma Demir’e süratle geri geri gelen bir otomobil çarparak altına aldı.

Çarpmanın etkisiyle Fatma Demir olay yerinde hayatını kaybederken, korkunç kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, dün 20.00 sıralarında Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi Ümmet Sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, yaya olarak sokakta yürüyen 56 yaşındaki 6 çocuk annesi Fatma Demir’e süratle geri geri gelen bir otomobil çarptı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Fatma Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın şokuyla otomobilden kaçan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Fatma Demir’in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Demir’in naaşı Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.