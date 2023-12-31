Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 31.12.2023 14:07
  • Giriş: 31.12.2023 14:07
  • Güncelleme: 31.12.2023 14:07
Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a (74), plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Koçak'ı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Koçak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 