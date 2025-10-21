Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 21.10.2025 13:59
  • Giriş: 21.10.2025 13:59
  • Güncelleme: 21.10.2025 13:59
Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.R.K. (22) idaresindeki 27 ZC 861 plakalı otomobil, Samandöken Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı yönden gelen Haydar Fırat'ın (79) kullandığı 27 NK 981 plakalı motosikletle çarpıştı.

Ağır yaralanan Fırat, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol