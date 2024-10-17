Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmen tutuklandı

Gaziantep'te özel bir kreşte uyutmaya çalıştığı 2 yaşındaki M.D.Ö'ye tokat atan görevli, öğretmen B.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 17.10.2024 12:02
  • Giriş: 17.10.2024 12:02
  • Güncelleme: 17.10.2024 12:07
Kaynak: AA
Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmen tutuklandı
Fotoğraf: İHA

Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, anne G.Ö, merkez Şehitkamil ilçesinde özel kreşteki çocuğu M.D.Ö'nün yüzünün kızardığını fark edince şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinden M.D.Ö'ye uyutmaya çalıştığı sırada tokat attığı belirlenen B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol