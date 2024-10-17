Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbeden öğretmen tutuklandı
Gaziantep'te özel bir kreşte uyutmaya çalıştığı 2 yaşındaki M.D.Ö'ye tokat atan görevli, öğretmen B.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Gaziantep'te özel kreşte 2 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, anne G.Ö, merkez Şehitkamil ilçesinde özel kreşteki çocuğu M.D.Ö'nün yüzünün kızardığını fark edince şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası görüntülerinden M.D.Ö'ye uyutmaya çalıştığı sırada tokat attığı belirlenen B.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.