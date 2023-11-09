Gaziantep'te park halindeyken hareket eden tır eve girdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, park halindeyken hareket eden tır, önce elektrik trafosuna sonra bir eve çarparak durabildi.

Kıbrıs Mahallesi Dede Efendi Sokak'taki tır, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Bunun üzerine rampadan inen tır, önce elektrik trafosuna ardından tek katlı bir eve çarptı.

Kaza nedeniyle tır, elektrik trafosu ve evde hasar oluştu.

Olay sırasında hasarın meydana geldiği odada kimsenin olmadığı öğrenildi.