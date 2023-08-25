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Gaziantep'te piknik alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 16:25
  • Giriş: 25.08.2023 16:25
  • Güncelleme: 25.08.2023 16:26
Kaynak: DHA
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Gaziantep'te piknik alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te piknik alanında çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı; 10 dönüm alan zarar gördü.

Erikçe mevkisindeki piknik alanında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 itfaiye aracı, 30 itfaiye personeli, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 itfaiye aracı ve 20 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 dönümü orman olmak üzere 10 dönüm alan zarar gördü.

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