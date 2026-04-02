Gaziantep'te sağlıksız gıda operasyonu: 1,6 ton ciğer ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, araçta sağlıksız koşullarda taşınan 1 ton 600 kilogram ciğere el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler Mahallesi Karkamış Kavşağı'nda bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, uygunsuz koşullarda taşındığı tespit edilen 1 ton 600 kilogram ciğer ele geçirildi.

Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zabıta ekipleri 1 ton 600 kilogram ciğeri çöp döküm sahasında imha etti.