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Gaziantep'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 02.12.2023 14:34
  • Giriş: 02.12.2023 14:34
  • Güncelleme: 02.12.2023 14:34
Kaynak: AA
Gaziantep'te sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yapılan denetimlerde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TAG otoyolunda uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, 651 aracı ve 2 bin 10 kişiyi sorguladı, araçlardaki aramada, 1kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram sıvı uyuşturucu, 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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