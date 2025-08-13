Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

GAZİANTEP (AA) - Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Gaziantep'te sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazıları da çeşmelerde yüzünü ve başını ıslatarak serinlemeye çalıştı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kamil Ocak Millet Bahçesi gibi kentteki işlek alanların sıcak hava nedeniyle boş kaldığı görüldü.

- "Sıcaktan bunalanlar mağarada serinliyor"

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise Şekeroğlu Mahallesi’ndeki mağara kafeyi tercih ediyor.

Mağara, yazın serin, kışın ise sıcak havasıyla "doğal klima" olarak nitelendiriliyor.

Mağara kafe işletmecisi Yakup Mermer, AA muhabirine, kentte hava sıcaklığının 40 derece, mağarada ise 13 derece olduğunu belirterek, "İçerisi buz gibi. Mağaranın kışın 20 derece, yazın ise 13 derece olması gibi bir özelliği bulunuyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar mağarayı tercih ediyor." dedi.

Ziyaretçilerden Yıldız Kalender ise "Burası çok güzel. İçeri girdiğimizde dışarıyı unutuyoruz. Ortam çok güzel. Beğendik. Daha önce de geldim. Gaziantep'e her geldiğimde ilk uğradığım yer burası oluyor." diye konuştu.