Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği A.A., H.İ.K. ve S.K'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.