Gaziantep'te silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Eyüp Ceylan (24) yaşamını yitirdi, arkadaşı İsmet Kaya ağır yaralandı. Olayın faali H.K. gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.
Gaziantep’te, alacak meselesinden husumetli olduğu H.K. tarafından tabancayla vurulan Eyüp Ceylan (24), hayatını kaybetti.
Kavgada, Ceylan’ın yanındaki arkadaşı İsmet Kaya da ağır yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.
Eyüp Ceylan ve arkadaşı İsmet Kaya, caddede yürürken husumetlisi H.K. ile karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.K. üzerindeki tabancayla Eyüp Ceylan ve arkadaşı İsmet Kaya’ya ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği 2 arkadaş yaralandı.
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Eyüp Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yaralı İsmet Kaya’nın ise hayati tehlikesi sürüyor.
Olayın ardından kaçan şüpheli H.K ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.