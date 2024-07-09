Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde, Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Y, Mustafa ve Ali K'yi silahla yaraladı.

Şüpheli Mustafa Y, daha sonra silahla intihara teşebbüs etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali K'nin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.