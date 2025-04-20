Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Bulduk Mahallesi Merkez Caddesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada Y.R'nin (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M. R. (29), M. Ş. (43) ve B.K. (10) sağlık ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.