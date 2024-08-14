Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kırsal Bayramlı Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanında bulunan tabancayla Sıtkı Annaç'ı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Annaç, yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.