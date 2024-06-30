Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.06.2024 13:08
  • Giriş: 30.06.2024 13:08
  • Güncelleme: 30.06.2024 13:08
Kaynak: AA
Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Gaziantep'te bir eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence merkezinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan Necmettin Gök olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

BirGün'e Abone Ol