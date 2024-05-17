Gaziantep'te "suç örgütü lideri" lüks villada yakalandı
Gaziantep'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan aranan "örgüt lideri" ve 2 şüpheli, kaldıkları lüks bir villada yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan "örgüt lideri" ile aranan 2 şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan aranan "örgüt lideri" ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.