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Gaziantep'te "suç örgütü lideri" lüks villada yakalandı

Gaziantep'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan aranan "örgüt lideri" ve 2 şüpheli, kaldıkları lüks bir villada yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Güncel
  • 17.05.2024 16:33
  • Giriş: 17.05.2024 16:33
  • Güncelleme: 17.05.2024 16:36
Kaynak: İHA
Gaziantep'te "suç örgütü lideri" lüks villada yakalandı
Fotoğraf: İHA

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan "örgüt lideri" ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan aranan "örgüt lideri" ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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