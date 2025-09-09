Gaziantep'te sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ailesinin tarlada biber topladığı sırada yakınlarda bulunan sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Halil Kaçar boğuldu.
Kaynak: AA
İlçeye bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde Halil Kaçar, tarlada ailesinin biber topladığı sırada yakınlardaki sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi.
Kanalda su akışının kesilmesinin ardından yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşıldı.
Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.