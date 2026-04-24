Gaziantep'te taciz iddiası: 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Güzelvadi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali B. (42) ile kızı E.B. (14) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi E.B. bıçakla babasını yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, Ali B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli kız çocuğu ise gözaltına alındı.​​​​​​​ Babasını kendisine tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.