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Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 15:04
  • Giriş: 08.10.2023 15:04
  • Güncelleme: 08.10.2023 15:04
Kaynak: AA
Gaziantep'te tarihi eser operasyonunda 245 sikke ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen tarihi eser operasyonunda 245 sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit ettiği şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

Ekipler, aramada, tarihi olduğu değerlendirilen 245 sikke ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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