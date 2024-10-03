Gaziantep'te TIR, işçi servisine çarptı: 13 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan TIR, işçileri taşıyan servise çarptı. Kazada 13 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşakta kontrolden çıkarak Hasan G. idaresindeki servis minibüsüne çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.