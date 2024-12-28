Gaziantep'te TIR ve minibüs çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bestami Kartal yönetimindeki TIR, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında, Cuma Atılgan idaresindeki minibüs ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan minibüsteki Muhammed Emin Çelik ile Ümit Karaçalıoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.